В США число умерших от коронавируса превысило боевые потери страны во Второй мировой

Число людей, умерших в США от последствий вызываемого коронавирусом заболевания, превысило военные потери страны во Второй мировой войне. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC.
По ее расчетам, в результате осложнений, вызванных COVID-19, в Соединенных Штатах умерли уже 292 098 человек. Сведения Министерства по делам ветеранов указывают на то, что США во Второй мировой были убиты 291 557 военнослужащих. Еще 113 842 американца погибли не в бою.
Как информировала ранее газета The New York Times, в среду в стране умерли 3 011 пациентов с COVID-19. Предыдущий пик был подтвержден 3 декабря — 2 879 летальных исходов. 15 апреля в течение 24 часов жертвами коронавируса стали 2 752 человека.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 15,58 млн случаев заражения коронавирусом, 292 091 человек умер. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
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