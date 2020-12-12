Верховный суд США отклонил иск Техаса о пересмотре итогов выборов

Верховный суд США отклонил иск генерального прокурора Техаса Кена Пэкстона, который просил пересмотреть результаты президентских выборов в четырех штатах — Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Победу во всех одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. О решении суда сообщает CNN.

Как пояснил ВС в кратком неподписанном постановлении, Техас не смог доказать, что у него есть законное право обращаться с такими требованиями. По мнению суда, он не продемонстрировал «юридически обоснованный интерес к тому, как выборы проводятся в других штатах».

Пэкстон аргументировал необходимость пересчитать итоги голосования тем, что в штатах не соблюдались нормы обработки бюллетеней. Как указано в иске, там изменили правила проведения президентских выборов, что нарушило конституцию и де-факто сделало возможными масштабные фальсификации. Fox News отмечал, что цель иска — перенести на более поздний срок назначение выборщиков из Джорджии, Пенсильвании, Мичигана и Висконсина.

Иск Техаса поддержали 17 штатов, где у власти находятся республиканцы. Они подали обращение так называемых «друзей суда» (Amicus curiae). В американской правовой системе так именуют заинтересованных лиц, которые не являются прямыми участниками разбирательства, но имеют право подавать в суд письменное обращение с целью выразить свое мнение.

Президент США Дональд Трамп также поддержал Техас и потребовал включить его в иск в качестве заинтересованной стороны.

Представитель Байдена Майк Гуин назвал решение Верховного суда «неудивительным», сообщив, что попытки Трампа оспорить свое поражение являются безосновательными.

Гуин указал, что коллегия выборщиков утвердит победу Байдена 13 декабря, а 20 января он принесет присягу как президент США.