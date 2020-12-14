В Лондоне вводят максимально жесткие ограничения из-за COVID-19

Правительство Великобритании вводит максимально жесткие ограничения в Лондоне из-за быстрого роста заболеваемости COVID-19. Об этом, выступая в понедельник в британском парламенте, объявил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок, заявивший также о выявлении на юге Англии нового варианта коронавируса, который, предположительно, способен особенно быстро распространяться.

«В течение последней недели мы наблюдали очень быстрый, экспоненциальный рост заболеваемости в Лондоне, Кенте, некоторых частях Эссекса и Хартфордшира. Мы не знаем, до какой степени это связано с новым вариантом вируса, но каковы бы ни были причины, нам необходимо принимать срочные и решительные меры, которые, опасаюсь, совершенно необходимы для того, чтобы держать под контролем это смертельное заболевание в период проведения вакцинации», — сказал министр.

По его словам, заболеваемость, которая ранее сильнее всего росла среди школьников, теперь увеличивается во всех возрастных группах и число инфицированных в упомянутых регионах удваивается каждые семь дней, что грозит перегрузкой больниц. В среднем в Лондоне за последнюю неделю отмечалось больше 220 случаев заражения на 100 тыс. человек населения, однако в отдельных районах города этот показатель превысил 350 случаев на 100 тыс. человек.

В связи с этим в британской столице и ряде других регионов юго-восточной Англии вводится третий (очень высокий) уровень угрозы распространения заболевания. Он начнет действовать с полуночи 16 декабря и будет означать запрет на работу кафе, ресторанов, гостиниц и кинотеатров. Жителям столицы также рекомендовано свести к минимуму любые поездки. Как ранее предупреждали представители ресторанно-гостиничной отрасли, введение жестких ограничений в столице накануне Рождества грозит потерей 150 тыс. рабочих мест.

Детские сады, школы, спортзалы, парикмахерские и магазины, не торгующие предметами первой необходимости, смогут продолжать работу. Максимальный уровень ограничений также означает, что люди, не живущие вместе, могут встречаться лишь на улице (в парках, на детских и спортивных площадках) и только группами не больше шести человек. Кроме того, вводится запрет на проведение массовых мероприятий, а спортивные соревнования, в том числе футбольные матчи, будут проводиться без зрителей.

За нарушение ограничительных мер предусмотрены штрафы в размере от £200 до 6,4 тыс. для физических лиц и от £1 тыс. до 10 тыс. для юридических.