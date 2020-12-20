Зеленский заявил, что симпатизирует новому президенту Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поддерживает избранного президента Молдовы Майю Санду и симпатизирует Молдове с таким лидером, сообщила пресс-служба президента.

«Я поддерживаю Майю, она это знает. Я говорил ей это и к выборам — какой бы ни был результат, мы вас поддерживаем, мне очень симпатична Молдова в целом с таким лидером, и я желаю ей демократического развития. Молдова этого заслуживает», — сказал Зеленский в интервью для The New York Times.

Зеленский отметил, что еще до выборов симпатизировал Санду как лидеру, но Украина не выражала кому-то из кандидатов открытую поддержку.

«Я встречался с ней и знаю ее позицию по Крыму, и мне ее позиция по Украине в целом, относительно войны на Донбассе поняла гораздо больше, чем позиция предыдущего президента Додона», — сказал президент.