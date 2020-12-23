Илон Маск рассказал, как предлагал Apple купить Tesla

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал, что в трудные для Tesla времена предлагал главе компании Apple Тиму Куку обсудить возможность покупки производителя электромобилей. Об этом он написал в Twitter.
«В самые мрачные дни работы над программой Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla компанией Apple (за одну десятую ее стоимости на сегодняшний день). Он отказался от встречи», — сообщил предприниматель.
Так Маск прокомментировал информацию о том, что Apple намерена в 2024 году выпустить пассажирский беспилотный автомобиль. Об этом 21 декабря сообщил Reuters. Источники агентства заявили, что сейчас Apple сосредоточилась на разработке аккумулятора собственной конструкции, который представляет собой большую одноэлементную батарею. Собеседники не уточнили, о каком типе автомобиля (электромобиль или обычный, с двигателем внутреннего сгорания) идет речь. Начало промышленного производства может быть отложено минимум до 2025 года, сообщило агентство.
Компания Tesla представила седан Model 3 в марте 2016 года. Электромобиль начали выпускать в 2017 году. Первоначально Tesla не справлялась с объемами производства и обслуживанием заказов. В апреле 2018-го капитализация компании упала на четверть, после чего ей пришлось принять экстренные меры, чтобы исправить ситуацию. Впоследствии Tesla не раз отчитывалась об убытках, однако продолжала наращивать выпуск автомобилей. Впервые компания вышла на чистую прибыль только по итогам второго квартала 2018 года. Сейчас капитализация Tesla превышает $600 млрд. В январе текущего года она составляла менее $100 млрд. В течение 2020 года акции Tesla подорожали на 630%, а состояние Илона Маска выросло на $110 млрд, до $137 млрд. Это позволило ему войти в тройку богатейших людей мира.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016