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Илон Маск рассказал, как предлагал Apple купить Tesla

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Илон Маск рассказал, как предлагал Apple купить Tesla

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал, что в трудные для Tesla времена предлагал главе компании Apple Тиму Куку обсудить возможность покупки производителя электромобилей. Об этом он написал в Twitter.

«В самые мрачные дни работы над программой Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla компанией Apple (за одну десятую ее стоимости на сегодняшний день). Он отказался от встречи», — сообщил предприниматель.

Так Маск прокомментировал информацию о том, что Apple намерена в 2024 году выпустить пассажирский беспилотный автомобиль. Об этом 21 декабря сообщил Reuters. Источники агентства заявили, что сейчас Apple сосредоточилась на разработке аккумулятора собственной конструкции, который представляет собой большую одноэлементную батарею. Собеседники не уточнили, о каком типе автомобиля (электромобиль или обычный, с двигателем внутреннего сгорания) идет речь. Начало промышленного производства может быть отложено минимум до 2025 года, сообщило агентство.

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Компания Tesla представила седан Model 3 в марте 2016 года. Электромобиль начали выпускать в 2017 году. Первоначально Tesla не справлялась с объемами производства и обслуживанием заказов. В апреле 2018-го капитализация компании упала на четверть, после чего ей пришлось принять экстренные меры, чтобы исправить ситуацию. Впоследствии Tesla не раз отчитывалась об убытках, однако продолжала наращивать выпуск автомобилей. Впервые компания вышла на чистую прибыль только по итогам второго квартала 2018 года. Сейчас капитализация Tesla превышает $600 млрд. В январе текущего года она составляла менее $100 млрд. В течение 2020 года акции Tesla подорожали на 630%, а состояние Илона Маска выросло на $110 млрд, до $137 млрд. Это позволило ему войти в тройку богатейших людей мира.

Apple, Tesla, Илон Маск
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