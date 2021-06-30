Стоимость технологических гигантов достигла 25% от всех компаний S&P 500

Суммарная капитализация крупнейших технологических компаний — Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft, Alphabet (Google) — вместе с Tesla выросла до $9,6 трлн. Это составляет около 25% от общей рыночной стоимости всех компаний, входящих в S&P 500 ($38,4 трлн), подсчитали в CNN Business.
На прошлой неделе стоимость Microsoft впервые в истории превысила отметку $2 трлн. Microsoft стала второй американской компанией после Apple, которая смогла преодолеть эту планку. К отметке $2 трлн приближаются также Amazon и владелец Google Alphabet.
Акции Facebook в этом году выросли почти на 30%. В понедельник, 28 июня, рыночная капитализация американской компании в ходе торгов в Нью-Йорке впервые превысила $1 трлн. По состоянию на 30 июня стоимость компании составляет $997,8 млрд. Капитализация Netflix — около $236,5 млрд.
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