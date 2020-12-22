АМКУ разрешил Драгон Капитал купить банк Новинского

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил приобретение Юнекс Банка народного депутата Вадима Новинского кипрской компанией Dragon Capital Investments Limited, сообщила пресс-служба АМКУ.
За соответствующее решение комитет проголосовал на заседании 22 декабря.
Как сообщало антимонопольное ведомство, речь идет о приобретениях, которые обеспечат свыше 50% голосов в высшем органе управления.
«Смарт-холдинг не комментирует сделки до их завершения. (...) Наш портфель инвестиций постоянно развивается, и решения о входе или выходе из бизнеса принимаются в рамках нашей долгосрочной стратегии. Мы и наши партнеры выполняем все требования законодательства при заключении любых сделок, в том числе антимонопольного», — прокомментировали агентству «Интерфакс-Украина» в компании «Смарт-холдинг», в которой сосредоточены активы Новинского.
В «Смарт-холдинге» отметили, что официальные уведомления регуляторов могут свидетельствовать лишь о потенциальной заинтересованности сторон. «Мы придерживаемся принципов открытости и проинформируем все заинтересованные стороны в случае изменения нашего инвестиционного портфеля», — добавили в компании.
В «Драгон Капитале» агентству «Интерфакс-Украина» также не стали комментировать возможную сделку.
Согласно данным НБУ, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов Юнекс Банк занимал 64-е место (796,83 млн грн) среди 74 действовавших в стране банков.
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