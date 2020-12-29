Турция и Великобритания подписали соглашение о свободной торговле

Министр торговли Турции Рухсан Пекджан и посол Великобритании в стране Доминик Чилкотт подписали во вторник в Анкаре соглашение о свободной торговле между странами.

Отмечается, что соглашение вступит в силу 1 января 2021 года и будет касаться всех видов промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Заключение такого соглашения стало необходимо после выхода Великобритании из ЕС (Brexit), с которым у Турции есть договоренности о создании таможенного союза.