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Украина готова к заключению соглашения о ЗСТ с Британией

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Украина готова к заключению соглашения о ЗСТ с Британией

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Великобританией де-факто готово к заключению.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка в выступлении на конференции «Торговые войны: искусство защиты», сообщает Укринформ.

«Соглашение о свободной торговле (между Украиной и Великобританией. — ред.) де-факто готово к заключению», — сказал Качка.

Он добавил, что оно предусматривает весьма либеральный доступ к рынку Великобритании. В то же время торгпред Украины отметил, что большой методологической проблемой является определение товаропотока между Украиной и Великобританией. Качка пояснил, что транзакции, которые идут напрямую между Украиной и Британией, — это лишь часть нашего реального товаропотока, поскольку очень много транзакций оформляется как экспорт в Польшу, Германию либо Нидерланды, а продукция идет дальше в Британию, так как сейчас это единая таможенная территория ЕС .

«Это самая большая сложность. Как только мы придем к решению этой методологической задачи и тарифных параметров, мы достигнем согласия и относительно параметров частичной либерализации по определенным категориям сельхозпродукции. Но в целом и британская сторона, и мы готовы заключить это соглашение как можно скорее. Другое дело, что сам Брекзит и его формат — когда это произойдет и на каких условиях — неизвестны», — констатировал Качка.

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По его словам, Украина также готова и к жесткому Брекзиту, когда нет никаких соглашений — ни двустороннего между Украиной и Великобританией, ни между ЕС и Британией.

«Тариф, который будет применяться Британией в случае жесткого Брекзита, достаточно либеральный и не очень навредит существующему товаропотоку (между Украиной и Великобританией — ред.), но это экстремальная ситуация. Мы следим за всеми этими процессами», — резюмировал торгпред Украины.

Великобритания, ЗСТ
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Четверг, 7 ноября 2019
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