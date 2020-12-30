Свободный доступ на рынок Британии с 1 января получат 98% украинских товаров

Благодаря соглашению о свободной торговле с Великобританией, которое начинает действовать с 1 января 2021 г., свободный доступ на британский рынок получат 98% украинской продукции, а с 2023 г. для Украины будет либерализована торговля еще 2% товаров.
Об этом шла речь на итоговой пресс-конференции в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сообщает пресс-служба министерства.
«Это знаковое событие для нас, ведь важно было не только подписать Соглашение с Великобританией, но и согласовать это с Европейским Союзом, учитывая подписанное ранее соглашение об ассоциации. Нам удалось достичь хороших результатов, поскольку наши показатели торговли с Евросоюзом не были изменены», — сказал министр экономики Игорь Петрашко.
Ожидается, что соглашение значительно улучшит баланс и структуру двусторонней торговли между Украиной и Соединенным Королевством, обеспечит убедительные возможности для бизнеса.
Пресс-служба сообщает, что в Минэкономики идет подготовка новых соглашений — с Тунисом, Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем. Кроме того, Украина расширяет возможности для преференциального экспорта товаров на рынки ЕС, Норвегии, Исландии, Швейцарии и Грузии в рамках Региональной конвенции «ПанЕвроМед».
Один из результатов международного сотрудничества — активизация работы по «промышленному безвизу», который предоставит дополнительные торговые преференции украинским экспортерам, и признание украинской системы сертификации семян странами ЕС, которая позволяет Украине стать полноправным участником международной торговли семенами.
«Это шаг к признанию того, что украинская аграрная продукция будет и в дальнейшем расширять свое присутствие на европейском рынке», — подчеркнул министр.
Напомним, 8 октября 2020 г. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между странами.
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