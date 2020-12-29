У киевского застройщика Столара теперь будет собственный медиа-холдинг

Три региональные телеканала, принадлежащие застройщику Вадиму Столару, объединят в медиа-холдинга под названием Live Network.

Вслед за Kyiv.LIVE и Odesa.LIVE весной должны запустить канал Kharkiv.LIVE. По словам Столара его медиа будут включать также телеграмм-каналы и интернет-медиа. Сеть каналов планируют расширять.

Управление холдингом будет осуществлять команда Института когнитивного моделирования.

«Я принял ответственное решение — создать первую независимую сеть региональных медиа для жителей столицы и других крупных городов, она станет главной информационной платформой, освещающей актуальные события из жизни регионов», — заявил бизнесмен.

Напомним, еще в мае Столар заявил, что проспонсирует запуск телеканала в Киеве перед выборами. В августе начал вещание телеканал Kyiv.LIVE, а в сентябре Odesa.LIVE.

В 2019 году Столар возглавил киевскую организацию ОПЗЖ.