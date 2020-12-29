Трамп вытеснил Обаму с первого места в рейтинге самых популярных мужчин США

Президент США Дональд Трамп возглавил рейтинг мужчин, которыми больше всего восхищались в 2020 году. Такие оценки во вторник представила социологическая служба Gallup.

Согласно данным опроса, в целом, 18% американцев восхищаются Трампом, несмотря на невысокий рейтинг одобрения его действий (39%). Таким образом, президент вытеснил с первого места экс-президента США Барака Обаму, который лидировал в опросе 12 лет подряд. Кроме того, в десятку попали избранный президент США Джозеф Байден (6%), главный инфекционист США Энтони Фаучи (3%), а также Папа Римский Франциск, предприниматель Илон Маск, основатель Microsoft Билл Гейтс и Далай-лама.

Также Gallup опубликовала рейтинг женщин, вызвавших больше всего восхищения в 2020 году. Первую строчку заняла бывшая первая леди Мишель Обама (10%), вторую строчку — избранный вице-президент Камала Харрис (6%), третье место — у нынешней первой леди США Меланьи Трамп (4%). Подчеркивается, что в первую десятку рейтинга вошли также американская телеведущая Опра Уинфри, канцлер Германии Ангела Меркель, королева Великобритании Елизавета II и экоактивистка Грета Тунберг.

Отмечается, что в десятку женщин, вызывающих наибольшее восхищение, чаще всего попадала Елизавета II (52 раза), за ней следуют Маргарет Тэтчер (34 раза) и Опра Уинфри (33 раза).

Опрос проводился с 1 по 17 декабря 2020 года среди 1 018 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех 50 штатах Америки. Погрешность не превышает 4%.