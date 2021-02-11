Депутаты Столар и Деркач проигнорировали почти все голосования в Раде

Комитет избирателей Украины проанализировал участие народных депутатов в голосованиях Верховной Рады во время 4 парламентской сессии (сентябрь 2020р.-январь 2021г.).

По данным КИУ 16 народных депутатов пропустили более 90% голосований за сессию.

Антилидерами по участию в голосованиях ВР стали Вадим Столар («Оппозиционная платформа За жизнь», который принял участие в 1,4% голосований), Андрей Деркач (внефракционный, 1,4%) и Сергей Ларин (ОПЗЖ, 1,7%).

Также в списке депутатов, которые почти не голосовали во время сессии: Степан Ивахив ( «За будущее», 2,3%), Сергей Левочкин (ОПЗЖ, 3,4%), Вадим Рабинович (ОПЗЖ, 4,9%), Юрий Бойко (ОПЗЖ, 5,3%), Федор Христенко (ОПЗЖ, 6,1%), Александр Герега ( «За будущее», 6,7%), Юлия Левочкина (ОПЗЖ, 6,9%), Тарас Козак (ОПЗЖ, 6,9%), Ренат Кузьмин (ОПЗЖ, 7,3%), Юрий Солод (ОПЗЖ, 7,4%), Андрей Кожемякин («Батькившина», 9%), Александр Дубинский (внефракционный, 9,6 %), Игорь Палица ( «За будущее», 10,1%).

Чаще всего во время сессии голосовали депутаты «Слуги Народа» и «Европейской солидарности». В среднем участие в голосованиях (нажимали «за», «против» или «воздержался») принимали 82% депутатов «слуги народа» и 80% депутатов ЕС.

Что касается других фракций, то показатели участия в голосованиях такие: «Голос» — в среднем голосовали 77% депутатов фракции, группа «Доверие» — 69%, ВО «Батькивщина» — 64%, группа «За будущее» — 48%, «Оппозиционная платформа за жизнь» — 47%.

По данным КИУ во время четвертой сессии состоялось 1073 голосований. Это значительно меньше, чем во время предыдущего периода работы парламента: 3 сессия ВР — 2981 голосований, 2 сессия ВР — 1814 голосований.