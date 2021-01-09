СМИ написали о реакции Трампа на блокировку в Twitter

Президент США Дональд Трамп потерял контроль над собой после того, как руководство социальной сети Twitter объявило о полной блокировке его аккаунта, сообщает издание Politico со ссылкой на одного из высокопоставленных сотрудников президентской администрации. Собеседник Politico сообщил, что Трамп «прилагает все усилия, чтобы понять, что можно сделать».

Социолог Тони Фабрицио, сотрудничавший с Трампом в ходе президентских кампаний 2016 и 2020 годов, выразил уверенность в том, что тот найдет новые способы достучаться до своих сторонников. «Однако потеря возможности обращаться к 88 млн человек одновременно серьезно ограничит его возможности после 20 января», — добавил Фабрицио.

Ранее Трамп использовал официальный аккаунт президента США в Twitter, чтобы осудить действия социальной сети. «Нас не заставят замолчать», — написал Трамп, сообщив, что изучает возможности создания в ближайшем будущем «собственной платформы». Позднее этот твит был удален, как предполагает Politico, по инициативе руководства социальной сети.

Издание также отмечает, что для заполнения образовавшегося вакуума могут быть использованы аккаунты представителей семьи Трампа, в том числе его сына Дональда Трампа-младшего.

Решение заблокировать личный аккаунт проигравшего выборы президента США Twitter объяснил угрозой повторения вспышек насилия, подобных той, что привела к захвату сторонниками Трампа Капитолия.

«После тщательной проверки последних твитов, отправленных с аккаунта Дональда Трампа, и того, как они воспринимаются в Twitter и за его пределами, мы навсегда заблокировали аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», — заявили в Twitter.

На аккаунт Трампа @realDonaldTrump было подписано почти 89 млн пользователей.