Основатель Telegram пожаловался на нечестную конкуренцию со стороны Facebook

Владелец Telegram Павел Дуров написал в своем канале о мифах, связанных с мессенджером, которые корпорация Facebook «распространяет в борьбе за пользователей».

«Я слышал, что в Facebook есть целый отдел, где занимаются выяснением того, почему Telegram так популярен. Мы также обнаружили ботов, которые распространяют слухи о нашем мессенджере в социальных сетях», — считает он.

По словам Дурова, мифы, распускаемые конкурентами, касаются якобы связи Telegram с Россией, а также ставят под сомнение безопасность и секретность переписок в Telegram.

Он подчеркнул, что у его компании нет офисов в России, а российское правительство блокировало работу его приложения с 2018 по 2020 годы. Также он добавил, что все чаты в Telegram защищены методом шифрования, а коды находятся в открытом доступе, так что надежность его слов можно легко проверить.

Дуров уверен, что главный секрет, выгодно отличающий Telegram от Facebook, в том, что в его мессенджере пользователей уважают.

Ранее WhatsApp изменил некоторые пункты пользовательского соглашения. Теперь клиенты обязаны принять важное обновление политики конфиденциальности: мессенджер начнет передавать все их личные данные корпорации Facebook, частью которой он и является. Несогласные не смогут общаться в WhatsApp. Многие пользователи восприняли это как угрозу их частной жизни и решили перейти в аналогичные приложения, как например, Telegram.