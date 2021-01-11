Акции Twitter резко упали после блокировки аккаунта Трампа

Акции сервиса микроблогов Twitter на предварительных торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже упали более чем на 7%. По состоянию на 11:48 по Киеву бумаги теряют 7,54% и торгуются на уровне $47,73 за акцию. В конце прошлой недели торги акциями завершились на отметке $51,48.

Акции снижаются после того, как 8 января Twitter навсегда заблокировал личный аккаунт президента США Дональда Трампа из-за риска «подстрекательства к насилию». После этого Трамп заявил, что Twitter — «это не про свободу слова».