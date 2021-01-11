Картину Уинстона Черчилля выставили на аукцион Christie’s

Полотно Scene at Marrakech («Сцена в Марракеше»), созданное бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем (1874-1965) и оцениваемое почти в £500 тыс. (свыше $677 тыс.), выставлено на английский аукцион Christie’s. Об этом сообщает в понедельник газета Daily Mail.

Картина (1935), подаренная автором британскому фельдмаршалу Бернарду Монтгомери (1887-1976), выставляется на торги впервые. По словам главы отдела современного британского искусства торгового дома Ника Орчарда, «такой подарок — свидетельство дружбы и глубокого уважения, которое премьер-министр испытывал к военачальнику». «Это произведение искусства известного политического деятеля, состоявшегося художника, входит в число лучших картин, написанных им в 1930-х годах», — добавил представитель аукционеров.

Уинстон Черчилль впервые посетил Марокко в 1935 году и был впечатлен пейзажами африканской страны. Затем он неоднократно бывал там, чтобы освежить память о военных событиях и уделить время живописи. В свое время на аукционе Sotheby’s его полотно «Вид марокканского города Тинхерир» ушло с молотка за £612,8 тыс. ($1,24 млн).

В ноябре прошлого года на этом же аукционе за £983 тыс. ($1,29 млн) была продана картина Jugs and Bottles («Кувшины и бутылки»). Предварительная оценка работы составляла от £150 тыс. до £250 тыс. ($198 — 331 тыс.). На ней изображены стоящие на серебряном подносе пустые кувшины и стаканы, а также открытые бутылки бренди и скотча с этикеткой любимой марки шотландского виски Черчилля — Johnnie Walker.

Черчилль увлекся живописью, когда ему было уже за сорок лет, но успел за свою жизнь создать более 500 полотен. Большая часть этих работ находится в частных собраниях или принадлежит потомкам политика.