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Меркель отреагировала на решение соцсетей заблокировать аккаунты Трампа

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Меркель отреагировала на решение соцсетей заблокировать аккаунты Трампа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает спорным решение руководства социальных сетей заблокировать аккаунты американского президента Дональда Трампа, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт

«Операторы социальных сетей несут высокую ответственность за то, чтобы политическая дискуссия не была отравлена ненавистью, ложью и подстрекательством к насилию, и нельзя праздно наблюдать, как в определенных каналах публикуют контент, который подпадает под эти категории, поэтому важно, чтобы делались пометки (к сообщениям), как это было в последние месяцы», — заявил он на брифинге в понедельник.

Он подчеркнул, что свобода слова является важнейшим правом, которое «может быть ограничено, но только в соответствии с законом и в тех рамках, которые определяет законодатель, а не в соответствии с решениями руководства социальных медиа». «С этой точки зрения канцлер считает проблематичным то, что аккаунты американского президента заморожены на долгосрочной основе», — заявил Зайберт.

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Ранее Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи «с риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США.

Ангела Меркель, Twitter, Дональд Трамп
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