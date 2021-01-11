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Цена биткоина за сутки рухнула более чем на 20%

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Цена биткоина за сутки рухнула более чем на 20%

Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина падает в понедельник вечером более чем на 20%; цена опустилась ниже 32 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 16.13 по Киеву стоимость биткоина опускается на 18,91%, до 31 502 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падает в цене примерно на 20,86%, до 31 496 долларов.

Ранее главный инвестиционный стратег Bank of America Майкл Хартнетт заявил, что биткоин — «худший из всех пузырей».

С начала осени курс криптовалюты поднялся на 250%, в моменте достигая $42 тыс. Эксперт предупредил, что такой рост может быть следствием спекулятивной мании.

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Хартнетт сравнил динамику цены биткоина с прошлыми рыночными пузырями. Например, с событиями на рынке золота в конце 1970-х, когда драгметалл подорожал на 400%. Хартнетт также напомнил про пузырь на японском фондовом рынке в конце 1980-х и на рынке доткомов в конце 1990-х, а также про рост цен на ипотечном рынке США, спровоцировавший финансовый кризис 2008 года. Эксперт подчеркнул, что во всех случаях обвалу предшествовал рост на сотни процентов.

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Понедельник, 11 января 2021
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