Акции Twitter упали уже более чем на 10% на фоне блокировки аккаунта Трампа

Акции американской компании Twitter, которой принадлежит одноименная социальная сеть, упали в цене на 11% после начала фондовых торгов в США в понедельник на фоне закрытия доступа к учетной записи действующего президента США Дональда Трампа.
Стоимость акций компании к 09:34 по времени Восточного побережья США (16:34 по Киеву) сократилась на 11,4% ($5,87), до $45,61.
Администрация Twitter 8 января объявила о том, что на постоянной основе закрыла доступ к личной учетной записи Трампа из-за нарушения им правил, а также в связи с опасениями, что он может попытаться спровоцировать насилие. Американский лидер пользовался по большей части не официальным, а личным аккаунтом. У него насчитывалось 80 млн подписчиков.
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