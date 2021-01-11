Акции Twitter упали уже более чем на 10% на фоне блокировки аккаунта Трампа

Акции американской компании Twitter, которой принадлежит одноименная социальная сеть, упали в цене на 11% после начала фондовых торгов в США в понедельник на фоне закрытия доступа к учетной записи действующего президента США Дональда Трампа.

Стоимость акций компании к 09:34 по времени Восточного побережья США (16:34 по Киеву) сократилась на 11,4% ($5,87), до $45,61.

Администрация Twitter 8 января объявила о том, что на постоянной основе закрыла доступ к личной учетной записи Трампа из-за нарушения им правил, а также в связи с опасениями, что он может попытаться спровоцировать насилие. Американский лидер пользовался по большей части не официальным, а личным аккаунтом. У него насчитывалось 80 млн подписчиков.