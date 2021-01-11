В конгрессе США обнародовали текст резолюции для импичмента Трампа

Палата представителей конгресса США опубликовала проект резолюции об импичменте президента Дональда Трампа, в которой президент обвиняется в подстрекательстве к восстанию, документ также распространил CNN.
В нем говорится, что «президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты».
По мнению авторов, Трамп своими действиями показал, что он останется «угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции». В проекте также говорится, что президент препятствовал мирной передаче власти. «Тем самым он предал доверие к себе как к президенту, что нанесло очевидный вред народу Соединенных Штатов», — говорится в документе.
В документе сказано, что Трамп «месяцами» делал «неверные» заявления о том, что в ходе выборов были допущены массовые нарушения и призывал американцев не признавать официальные итоги голосования. Позже, на митинге в Вашингтоне, Трамп снова «ошибочно» заявил, что выиграл выборы, говорится в резолюции. Это вылилось в незаконные действия на Капитолийском холме, считают в палате представителей. Воодушевленные президентом, его сторонники ворвались в конгресс, сорвали сессию, разгромили внутренние помещения, убили сотрудника правоохранительных органов, сказано в документе.
«Таким образом, президент Трамп гарантирует себе импичмент и судебное разбирательство, отстранение от должности и лишение права занимать любую почетную, доверительную или прибыльную должность в Соединенных Штатах», — сказано в резолюции.
Накануне спикер нижней палаты Нэнси Пелоси заявила, что в понедельник парламентарии нижней палаты начнут рассматривать сначала резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу отстранить Трампа от должности, используя 25-ю поправку к Конституции США. Она дает право признать президента неспособным исполнять свои обязанности с согласия вице-президента и большей части правительство.
Срок президентства Трампа подойдет к концу через девять дней — на 20 января назначена инаугурация Байдена.
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