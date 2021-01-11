В Палате представителей уже есть голоса за импичмент Трампа

По меньшей мере 218 американских конгрессменов-демократов заявили о своей поддержке резолюции об импичменте действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник газета Politico, отмечая, что этого числа законодателей достаточно для утверждения документа при проведении голосования по нему в Палате представителей Конгресса США.
Ранее республиканцы в Палате представителей заблокировали внесенную демократами резолюцию с призывом к вице-президенту Майклу Пенсу, воспользовавшись 25-й поправкой к конституции США, отстранить американского лидера Дональда Трампа от власти из-за произошедших на прошлой неделе в Вашингтоне беспорядков. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Демократы предложили одобрить резолюцию единогласно без проведения поименного голосования, однако республиканцы не согласились с этим. Демократы теперь планируют вынести документ на голосование во вторник.
Резолюция, автором которой является демократ Джейми Раскин (от штата Мэриленд), призывает вице-президента созвать кабинет для того, чтобы воспользоваться 25-й поправкой и объявить президента неспособным выполнять свои обязанности. В этом случае исполняющим обязанности президента должен стать вице-президент.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016