В Палате представителей уже есть голоса за импичмент Трампа

По меньшей мере 218 американских конгрессменов-демократов заявили о своей поддержке резолюции об импичменте действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник газета Politico, отмечая, что этого числа законодателей достаточно для утверждения документа при проведении голосования по нему в Палате представителей Конгресса США.

Ранее республиканцы в Палате представителей заблокировали внесенную демократами резолюцию с призывом к вице-президенту Майклу Пенсу, воспользовавшись 25-й поправкой к конституции США, отстранить американского лидера Дональда Трампа от власти из-за произошедших на прошлой неделе в Вашингтоне беспорядков. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Демократы предложили одобрить резолюцию единогласно без проведения поименного голосования, однако республиканцы не согласились с этим. Демократы теперь планируют вынести документ на голосование во вторник.

Резолюция, автором которой является демократ Джейми Раскин (от штата Мэриленд), призывает вице-президента созвать кабинет для того, чтобы воспользоваться 25-й поправкой и объявить президента неспособным выполнять свои обязанности. В этом случае исполняющим обязанности президента должен стать вице-президент.