Ермак обещает способствовать наказанию виновных во вмешательстве в выборы в США

Офис президента Украины Владимира Зеленского сделает все, чтобы привлечь к ответственности лиц, имеющих отношение ко вмешательству в американские выборы. Такое заявление в среду сделал глава офиса Андрей Ермак на фоне того, как в понедельник Минфин США по этой причине объявил о санкциях против граждан и организаций Украины.

«Для ясности — независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США», — написал он в Twitter.

Как сообщалось, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, народный депутат, член фракции партии «Слуга народа» Александр Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в выборный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года «за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года». Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет «российским агентом».

Дубинский свою связь с Деркачом отрицает.