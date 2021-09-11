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Ермак и представитель госсекретаря США обсудили реформы в Украине

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Ермак и представитель госсекретаря США обсудили реформы в Украине

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и недавно назначенная зампомощника Госсекретаря США в Бюро по вопросам Европы и Евразии Робин Данниган обсудили по телефону вопрос реформы корпоративного управления на Украине. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Офиса президента.

«Во время телефонного разговора руководитель Офиса президента Андрей Ермак и заместитель помощника госсекретаря США в Бюро по вопросам Европы и Евразии Робин Данниган затронули вопрос реформы корпоративного управления на Украине. Ермак сообщил о намерении правительства объявить в ближайшие дни конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета компании «Нафтогаз Украины», — отметили в пресс-службе.

По ее данным, стороны обменялись мнениями по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в США, а также «относительно следующих шагов по реализации достигнутых договоренностей и дальнейшего усиления стратегического партнерства между Украиной и США». Кроме того, речь шла о подготовке к проведению заседания обновленной комиссии стратегического партнерства.

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Как отметила пресс-служба, собеседники также коснулись сотрудничества в энергетическом секторе, обсудили ситуацию с безопасностью вблизи украинских границ, и глава офиса президента проинформировал о состоянии переговорного процесса по мирному урегулированию на Донбассе.

США, Андрей Ермак
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