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СМИ сообщили о визите Ермака и Баканова в США

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СМИ сообщили о визите Ермака и Баканова в США

На заседание Комиссии по вопросам стратегического партнерства Украины и Соединенных Штатов полетит глава МИД Дмитрий Кулеба. Источники ZN.UA в дипломатических кругах также рассказали, что в Штаты отправятся глава Офиса президента Андрей Ермак и глава СБУ Иван Баканов.

Источники сообщили, что Ермак в Вашингтоне встретится с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Само заседание Комиссии состоится 10 ноября. На нем стороны намерены подписать новую Хартию стратегического партнерства.

Напомним, перед визитом президента Владимира Зеленского в США, который состоялся в конце августа-начале сентября, экс-послы в Соединенных Штатах Валерий Чалый и Олег Шамшур (при содействии МФ «Відродження») подготовили «Дорожную карту усиленного стратегического партнерства Украина—США». В ней для эффективной работы Комиссии предлагается проводить заседания под председательством министра иностранных дел Украины и госсекретаря США ежегодно.

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Регулярная работа этого органа не только придала бы необходимую системность сотрудничеству, избавила бы от необходимости выпрашивать/продавливать двусторонние встречи, но и позволила бы решать многие проблемные вопросы не ad-hoc «в пожарном режиме», а в рамках официального двустороннего механизма.

США, Иван Баканов, Андрей Ермак
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