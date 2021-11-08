СМИ сообщили о визите Ермака и Баканова в США

На заседание Комиссии по вопросам стратегического партнерства Украины и Соединенных Штатов полетит глава МИД Дмитрий Кулеба. Источники ZN.UA в дипломатических кругах также рассказали, что в Штаты отправятся глава Офиса президента Андрей Ермак и глава СБУ Иван Баканов.
Источники сообщили, что Ермак в Вашингтоне встретится с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Само заседание Комиссии состоится 10 ноября. На нем стороны намерены подписать новую Хартию стратегического партнерства.
Напомним, перед визитом президента Владимира Зеленского в США, который состоялся в конце августа-начале сентября, экс-послы в Соединенных Штатах Валерий Чалый и Олег Шамшур (при содействии МФ «Відродження») подготовили «Дорожную карту усиленного стратегического партнерства Украина—США». В ней для эффективной работы Комиссии предлагается проводить заседания под председательством министра иностранных дел Украины и госсекретаря США ежегодно.
Регулярная работа этого органа не только придала бы необходимую системность сотрудничеству, избавила бы от необходимости выпрашивать/продавливать двусторонние встречи, но и позволила бы решать многие проблемные вопросы не ad-hoc «в пожарном режиме», а в рамках официального двустороннего механизма.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016