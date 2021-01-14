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Telegram заблокировал по меньшей мере 15 каналов радикальных сторонников Трампа

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Telegram заблокировал по меньшей мере 15 каналов радикальных сторонников Трампа

Не менее 15 американских экстремистских каналов были заблокированы администрацией мессенджера Telegram. Такие данные в четверг приводит телеканал NBC.

Согласно приведенной информации, помимо каналов, были заблокированы и связанные с ними чаты. Отмечается, что некоторые другие материалы подверглись цензуре.

Как отмечает NBC, Telegram в последнее время столкнулся с существенным притоком новых пользователей, среди которых оказались в том числе радикальные сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Трамписты, как поясняет телеканал, сделали это в попытке «спастись от чисток» на других интернет-ресурсах, однако мессенджер также начал удалять материалы экстремистского толка.

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В четверг основатель Telegram Павел Дуров назвал «крупнейшей цифровой миграцией» в истории массовый переход пользователей в мессенджер. Ранее он заявил, что число пользователей Telegram превысило 500 млн, причем только за последние три дня оно возросло на 25 млн. Это произошло на фоне скандалов с обновлением пользовательского соглашения WhatsApp, предполагающим передачу данных Facebook, а также блокировку аккаунтов американского президента Дональда Трампа в соцсетях после событий в Вашингтоне. В среду Telegram пометил как мошеннический канал @trump, якобы принадлежащий американскому лидеру. В Белом доме вопрос подлинности канала не комментировали.

Дональд Трамп, Telegram
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