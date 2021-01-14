Венгерский министр едет в Украину обсуждать кризис в отношениях

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто договорились о переговорах в Киеве на фоне жесткого кризиса в отношениях.
Информацию о том, что визит министра уже согласован, «Европейской правде» подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы, приезд венгерского чиновника ожидается до конца месяца.
«Венгрия для нас важный партнер и близкий сосед. Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями. Поэтому мы договорились, что в конце января мой коллега Петер Сийярто посетит Киев для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях и путей решения проблем на основе принципа взаимного уважения », - заявил министр в комментарии изданию.
Другие источники также говорят, что визит запланирован на последнюю неделю января, уже после смены власти в США.
По данным СМИ, речь идет не об официальном заседании межправительственной комиссии, которое было основанием для встреч Кулебы с Сиярто ранее в этом году, а о персональном визите венгерского министра для поиска выхода из кризиса в отношениях.
Инициатором переговоров стала Венгрия.
Как известно, новое обострение в отношениях началось после серии обысков, проведенных СБУ в Закарпатье и сообщений об уголовных производствах против чиновников-венгров. Лидер общества венгерской культуры Василий Брензович, ставший одним из фигурантов расследований, в начале декабря покинул Украину.
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