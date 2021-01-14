Google купила производителя смарт-браслетов Fitbit

Корпорация Google завершила процесс приобретения компании — производителя смарт-браслетов и фитнес-трекеров Fitbit. Сообщение об этом Google разместила в четверг на своем сайте.

«Сегодня я рад сообщить, что Google завершила приобретение Fitbit», — говорится в обращении вице-президента компании Рика Остерлоха.

Он также отметил, что корпорация берет на себя ответственность по защите информации о здоровье пользователей и готова предоставить им возможность управлять своими данными.

В ноябре 2019 года компания Google сообщила, что покупает Fitbit за $2,1 млрд. В августе 2020 года Еврокомиссия начала расследование по этой сделке, так как у нее возникли опасения, что предлагаемое приобретение еще больше укрепит позиции Google на рынках онлайн-рекламы. Для одобрения сделки Еврокомиссией американская корпорация взяла на себя обязательство не использовать базу данных Fitbit в рекламных целях, а также отделить базу данных пользователей производителя фитнес-трекеров от других своих сервисов, связанных с рекламой.

Fitbit — американская компания, основанная в 2007 году. Она производит товары потребительской электроники, включая устройства для фитнеса и мониторинга физической активности.