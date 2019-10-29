Google хочет купить производителя надеваемой электроники Fitbit

Владеющий поисковиком Google холдинг Alphabet ведет переговоры о приобретении производителя надеваемой электроники Fitbit, передает Reuters. В сентябре CNBC сообщало, что Fitbit ищет, кому бы продать свой бизнес.

Долгое время Google развивала собственную платформу для надеваемых устройств под названием Wear OS, однако успехи использовавших ее продуктов на фоне цифр продаж Apple Watch были малозаметны. Даже Samsung предпочитает впускать смарт-часы и фитнес-браслеты на собственной платформе Tizen.

В начале года сообщалось о приобретении Google некоей технологии, связанной со смарт-часами, у компании Fossil. Детали неизвестны — в Fossil предмет сделки назвали «новым инновационным продуктом, который пока не вышел на рынок». Слухи о планах Google выпустить собственные смарт-часы Pixel Watch также ходят уже давно, однако до сих пор не материализовались.

Эксперты признают, что для создания по-настоящему затягивающей пользователя и собирающей максимум его данных экосистему Google действительно остро не хватает собственных надеваемых устройств. Впрочем, продукты Fitbit тоже давно не становились хитами.