СМИ написали об обиде Трампа на соратников и Джулиани

У президента США Дональда Трампа испортились отношения с его преданным адвокатом Рудольфом Джулиани. Трамп приказал не платить адвокату и все расходы согласовывать с ним.
Об этом пишет Washington Post.
Отмечается, что после того, как Трамп стал первым президентом США, которому дважды за один срок был предъявлен импичмент, он стал более изолированным, угрюмым и мстительным.
До инаугурации его преемника Джо Байдена осталось менее 7 дней и ближайшее окружение Трампа сокращается.
Кабинеты в Белом доме пустеют, а Трамп набрасывается на некоторых из тех, кто остается. Его советники и соратники говорят, что он зол на то, что его союзники не предприняли более решительных действий в его защиту.
По словам знакомых с ситуацией людей, его отношения с адвокатом Рудольфом Джулиани, одним из его самых стойких защитников, также разрушаются.
По словам двух официальных лиц, Трамп дал указание своим помощникам не платить Джулиани за услуги юриста и потребовал, чтобы он лично одобрял любые возмещения расходов, понесенных Джулиани во время поездок от имени президента для оспаривания результатов выборов в ключевых штатах.
Они сказали, что Трамп выразил озабоченность некоторыми действиями Джулиани и не оценил требование адвоката о 20 тысяч долларов в день в качестве гонорара за его работу.
Наблюдая, как быстро набирает обороты процесс импичмента, Трамп в целом был расстроен тем, что его практически никто не защищает.
«Президент довольно взвинчен», — сказал высокопоставленный чиновник администрации на условиях анонимности.
Напомним, 13 января Нижняя палата Конгресса США объявила импичмент действующему президенту США Дональду Трампу, обвинив его в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия.
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