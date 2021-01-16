Степанов озвучил стоимость услуг посредника Crown Agents

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал стоимость услуг Crown Agents по закупке вакцин. По его словам, компания берет около 2% от стоимости.
Об этом по результатам встречи с министром РБК-Украина рассказала замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.
Так, в ходе встречи с нардепами Степанов подтвердил, что правительство планирует закупать вакцины через посредника — компанию Crown Agents.
«Нас взволновала информация, что их услуги могут стоить до 5%, на что министр сказал, что это около 2% и это касается обеспечения логистики — транспортировки в сверхнизких температурах», — рассказала Кравчук.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин на внеочередном заседании утвердил Crown Agents компанией, которая будет заниматься закупками вакцин от коронавируса для Украины. Ранее этим вопросом занимались государственные «Медзакупки».
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