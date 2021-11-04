Crown Agents снова закупит вакцину для Украины

Британское закупочное агентство Crown Agents закупит вакцину для Украины за средства кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, для закупки вакцины от COVID-19 ЕИБ предоставит 1,66 млрд грн (или EUR50 млн) в рамках проекта «Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины».

Оплата операционных услуг Crown Agents, а также вопросов по логистике и банковским транзакциям будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных Минздравом по бюджетной программе «Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19».

Как сообщалось, Crown Agents уже закупило для Украины 29 млн доз вакцин от COVID-19 разных производителей, из которых поставлено 15,5 млн доз.