Crown Agents снова закупит вакцину для Украины

Британское закупочное агентство Crown Agents закупит вакцину для Украины за средства кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, для закупки вакцины от COVID-19 ЕИБ предоставит 1,66 млрд грн (или EUR50 млн) в рамках проекта «Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины».
Оплата операционных услуг Crown Agents, а также вопросов по логистике и банковским транзакциям будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных Минздравом по бюджетной программе «Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19».
Как сообщалось, Crown Agents уже закупило для Украины 29 млн доз вакцин от COVID-19 разных производителей, из которых поставлено 15,5 млн доз.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016