Зеленский приветствует решение о снижении тарифов на газ

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует принятие правительством постановления о снижении тарифов на газ для населения, сообщается на сайте главы государства.
«По принятому решению цены на газ для населения снизятся более чем на 30%. Мы вместе работали, чтобы найти механизмы для этого. Это решение также будет побуждать игроков рынка работать честно и прозрачно, и, прежде всего, заботиться о своем клиенте, то есть о простом украинце», — отметил Зеленский.
Глава государства выразил уверенность, что тарифы на коммунальные услуги должны быть социально справедливыми, а рынок газа должен работать по стандартам прозрачной торговли и честной конкуренции.
В сообщении подчеркивается, что это решение принято в связи с влиянием пандемии коронавирусной болезни COVID-19 на экономическое положение в стране, является временным, но играет важную роль в установлении справедливого рынка газа в Украине.
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