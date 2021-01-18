Все, кто пользуется электроотоплением, получат компенсации

Потребители, которые установили системы электрического отопления, будут получать компенсацию из-за повышения тарифов на электроэнергию.

Об этом на внеочередном заседании правительства 18 января заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Очень много вопросов относительно ситуации с электрообогревом. Правительство разработало и в ближайшее время примет механизм, предусматривающий прямые выплаты тем, у кого есть электроотопление», — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, компенсацию за повышение тарифов получат все пользователи, независимо от их доходов.

«Это не является классической субсидией», — пояснил Премьер-министр.

Напомним, что с 1 января 2021 года в Украине выросли тарифы на газ и его транспортировку, а также была отменена льготная стоимость первых 100 кВт-час. электроэнергии в месяц для индивидуальных потребителей.