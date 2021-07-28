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Вопрос тарифов на электроэнергию и газ рассмотрят на СНБО

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Вопрос тарифов на электроэнергию и газ рассмотрят на СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое, как ожидается, состоится 30 июля, будет рассмотрен вопрос тарифов для населения на электроэнергию и газ, сообщает пресс-служба президента.

Как отметил глава государства, Офис президента должен сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались, хотя и не может вмешиваться в действия тех или иных местных властей.

«Я попросил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы, во-первых, люди поняли, что с 1 августа сюрпризов для общества не будет. Также хотел бы, чтобы на местах власть понимала, что то, что мы предложили — летний контракт (годовой тарифный план с фиксированной ценой на газ — ИФ) — он лучше всех цен, которые есть сегодня на территории Европы», — отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что «местные власти активно объяснять населению преимущества от заключения таких годовых контрактов».

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Президент также акцентировал внимание на необходимости сделать «все возможное для того, чтобы избежать повышения тарифов на электроэнергию для населения».

«Мое отношение очень простое — сегодня 1,68 грн (тариф за 1 кВт/ч — ИФ). Считаю, что у нас есть прослойка населения, которая не может себе позволить платить даже 1,68 грн. И поэтому СНБО будет рассматривать также этот вопрос и возможности снижения цен на электроэнергию для таких отдельных слоев населения», — сообщил Зеленский.

Зеленский заверил, что «никаких неприятных сюрпризов для граждан не будет».

СНБО, цена на газ, тарифы ЖКХ, Владимир Зеленский
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