Samsung разрабатывает свой ARM-процессор для компьютеров

Южнокорейская компания Samsung готовит к выходу ARM-процессор для компьютеров. Об этом со ссылкой на источники сообщает Wccftech.

В основу корейского процессора для компьютеров ляжет недавно вышедший 5-нм Exynos 2100, на основе которого работают Samsung S21. Возможно, в Samsung пойдут даже дальше Apple и предусмотрят поддержку процессором поддержку внешних видеокарт — среди возможных кандидатов называют видеоускоритель от AMD.

Инсайдер The Galox заявил, что первым новый чип появится в некоем ноутбуке. Скорее всего, он будет работать с операционной системой Windows 10X. Платформа может быть представлена уже в четвертом квартале 2021 года.

Моду на ARM-процессоры для компьютеров в конце 2020 года вернула компания Apple, представившая свой чип M1. 8-ядерное решение хорошо себя зарекомендовало в MacBook Pro 2020, MacBook Air 2020 и Mac Mini 2020, показывая в бенчмарках рекордную производительность. Инсайдеры считают, что в 2021 году Apple расширит линейку фирменных процессоров, представив намного более производительные варианты M1.