США расширяют действие санкций на поставки металлов в Иран

Соединенные Штаты Америки расширяют действие санкций на поставки металлов в Иран, которые используются в ядерных, военных и ракетно-баллистических программах. Умышленная передача 22 металлов Ирану подпадает под санкции.
Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео.
По его словам, ядерные, баллистические ракеты и военные программы Ирана представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности.
«Чтобы противостоять этим угрозам, я объявляю о значительном расширении сферы действия санкций, применяемых Государственным департаментом в отношении Ирана касательно металлов», — заявил Помпео.
Речь идет о 22 конкретных материалах, которые используются в ядерных, военных или баллистических ракетных программах Ирана.
«Те, кто сознательно передают такие материалы в Иран, подлежат наказанию в соответствии с разделом 1245 Закона о свободе и Акту о нераспространении Ирана», — говорится в заявлении.
По словам Помпео, давление сохранится, "пока Иран не станет вести себя как нормальная
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