США внесли в санкционный список российский трубоукладчик «Северного потока – 2»

США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA («Противодействие противникам Америки посредством санкций») трубоукладчика «Фортуна», задействованного на строительстве «Северного потока 2», сообщает Минфин США.

Также под санкции попал владелец «Фортуны» ООО «КВТ-РУС». Санкции в его отношении предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

Пока неизвестно, какое воздействие окажут санкции США против «Фортуны». Ранее российская сторона предприняла все возможное, чтобы ее трубоукладчики были не подвержены влиянию санкций.

Впрочем, в США в ближайшем будущем рассмотрят возможность дополнительных шагов в рамках закона о CAATSA. Об этом заявил Госсекретарь Майк Помпео после объявления о санкциях в отношении России, его слова приводит пресс-служба Госдепартамента.

«Соединенные Штаты рассмотрят дальнейшие действия в ближайшем будущем в рамках CAATSA и Закона о защите европейской энергетической безопасности (PEESA) с поправками», — сказал Помпео.

Госсекретарь подчеркнул, что завершение газопровода лишит Украину «жизненно важных доходов и сделает ее доступной для дальнейших агрессивных действий России». Кроме того, Помпео заявил, что «Северный поток-2» позволит Москве оказывать давление на западную Европу.