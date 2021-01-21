Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов, но на определенных условиях

Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов после 10-месячного локдауна, для въезда понадобится отрицательный тест на COVID-19, сообщает France 24.
«В четверг полностью возобновилась работа двух международных аэропортов страны, которые обслуживают коммерческие рейсы. Для въезда иностранные путешественники обязаны предоставить отрицательные тесты на COVID-19, полученные не ранее 96 часов до вылета», — пишут СМИ.
Помимо этого, туристам нужно будет сдать повторный анализ по прибытии в отель. Если поездка продлится более недели, понадобится и третий тест на COVID-19. Если какой-либо из анализов окажется положительным, есть два пути: бессимптомные туристы пройдут самоизоляцию в отеле, а остальных — направят на лечение в госпитали.
По прибытии на Шри-Ланку туристы смогут проживать в специально отведенных гостиницах отдельно от местных жителей. Таких отелей 55.
Всего правительство страны организовало 14 «туристических зон», пределы которых путешественникам покидать нельзя. В первые две недели гостей обязаны сопровождать в поездках официальные лица.
Визу для посещения страны можно оформить только онлайн, по прибытии этого сделать не получится. Предварительно нужно забронировать отель, оплатить будущие ПЦР-тесты и медицинскую страховку, которая обойдется в $12.
Шри-Ланка объявила о возобновлении международных путешествий вопреки растущей заболеваемости населения COVID-19. По состоянию на 21 января там зарегистрировано свыше 55 тыс. случаев коронавируса, суточный прирост — 770. Экономика Шри-Ланки, как и многих других стран Юго-Восточной Азии, сильно пострадала из-за прекращения туризма.
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