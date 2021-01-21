ФИФА выступила против создания европейской Суперлиги

Международная федерация футбола (ФИФА) не признает создание Европейской премьер-лиги, что не позволит участвующим в турнире командам выступать на международных соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

«Ввиду недавних слухов в СМИ о создании закрытой европейской Суперлиги некоторыми клубами ФИФА и шесть конфедераций хотят еще раз повторить и подчеркнуть, что подобное соревнование не будет признано ни ФИФА, ни любой конфедерацией, — говорится в заявлении. — Как следствие, любой клуб или игрок, участвующие в турнире, не будут допущены к выступлению в любом соревновании, организованном ФИФА или конфедерациями».

Ранее телеканал Sky Sports сообщил об организации «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» и другими европейскими топ-клубами нового международного клубного турнира, который получит название «Европейская премьер-лига». Ожидается, что в турнире смогут участвовать до 18 команд, матчи будут проходить параллельно национальным и европейским турнирам по круговой системе. Планируется, что первый сезон турнира начнется не раньше 2022 года, победитель будет определяться в играх плей-офф.