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Шри-Ланка полностью запретила въезд в страну из-за коронавируса

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Шри-Ланка полностью запретила въезд в страну из-за коронавируса

Шри-Ланка на 10 дней приостанавливает въезд пассажиров из-за рубежа для контроля ситуации с коронавирусом, сообщило управление гражданской авиации.

«Все международные аэропорты Шри-Ланки не разрешат высадку пассажиров в Шри-Ланку с 23.59 часов 21 мая 2021 года (по местному времени в Шри-Ланке) до 23.59 часов 31 мая 2021 года (по местному времени в Шри-Ланке) с целью контроля ситуации COVID-19 в стране», — говорится в сообщении управления.

При этом власти разрешат въезд транзитных пассажиров, если их рейс вылетает из аэропортов островного государства не позднее чем через 12 часов после прилета, вылет международных рейсов, а также прилет грузовых и гуманитарных рейсов.

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Шри-Ланка переживает третью волну пандемии, новым штаммом только в мае заразились более 50 тысяч человек. Накануне на острове был отмечен рекордный прирост заболевших — коронавирус был выявлен у 3591 человека, общее число заразившихся составляет 144 425 человек.

Шри-Ланка, коронавирус
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