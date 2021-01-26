Стали известны имена туристов, которые полетят на корабле Маска к МКС

Компания Axiom Space назвала имена туристов, которые планируют в этом году отправиться на космическом корабле Crew Dragon американской компании SpaceX на Международную космическую станцию (МКС).
На станцию отправятся инвестор и предприниматель из США Ларри Коннор, канадский инвестор и филантроп Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Командир экипажа — бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия, ныне вице-президент Axiom Space.
Axiom Space в марте 2020 года договорилась со SpaceX о доставке трех космических туристов на МКС. Согласно плану, полет состоится до конца текущего года, они проведут восемь дней на станции, передает NewsWire.
Как сообщал Business Insider, миссия под названием Ax-1 может быть запущена уже в октябре. Предполагалось, что в составе экипажа, помимо Стиббе, будут актер Том Круз и кинорежиссер Дуг Лайман, хотя официально об этом не объявлялось. Variety сообщал со ссылкой на источники, что компания Universal Pictures ведет переговоры о производстве первого художественного фильма в космосе стоимостью $200 млн.
О планах компании Илона Маска SpaceX совместно с NASA отправить Круза в космос на съемки фильма еще в мае 2020-го писал Deadline.
В 2019 году финансовый директор NASA Джефф Девит заявлял, что полет для космического туриста обойдется в $59 млн. В такую сумму он оценил сам полет на Boeing CST-100 Starliner и SpaceX Crew Dragon, а также пребывание на МКС.
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