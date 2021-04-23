Ракета с экипажем корабля Crew Dragon стартовала к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с кораблем Crew Dragon, который совершает второй рабочий рейс на Международную космическую станцию с астронавтами.

На борту корабля на орбиту отправятся астронавты НАСА Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также французский и японские астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ.

Для созданного компанией SpaceX Илона Маска корабля Crew Dragon это второй регулярный рейс на МКС, а предварительный испытательный полет с двумя астронавтами состоялся в мае 2019 года.

Для США это второй рабочий пилотируемый полет после завершения в 2011 году программы Space Shuttle.