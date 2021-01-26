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В Раду внесли законопроект, разрешающий двойное гражданство с РФ

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В Раду внесли законопроект, разрешающий двойное гражданство с РФ

Группа депутатов от партии «Слуга народа» зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, легализующий двойное гражданство. Согласно документу, украинцы смогут иметь двойное гражданство и с Россией, но в этом случае будут ограничены в правах.

«Этот законопроект в первую очередь о двойном гражданстве граждан Украины», — пояснил на брифинге в Раде во вторник один из авторов инициативы, депутат Олег Дунда.

Депутат утверждает, что большое число граждан Украины уже имеет второе гражданство, и принятие законопроекта поможет вывести этот факт из тени.

Законопроект допускает двойное гражданство и с Россией, хотя ранее официальная власть эту идею не рассматривала. Однако в документе для владельцев российских паспортов предусмотрены ограничения. «В случае признания СНБО иностранного государства «страной-агрессором» гражданин Украины, имеющий гражданство такой страны, автоматически теряет право на участие в избирательном процессе. Он не может выдвигать свою кандидатуру на выборах и голосовать до отмены такого статуса или отказа от гражданства страны-агрессора, — заявили на брифинге.

По словам Дунды, вопрос двойного гражданства важен в контексте конфликта на Донбассе. Кроме того, считают авторы инициативы, легализация двойного гражданства поможет государству «вести учет граждан Украины с таким статусом, даст толчок к улучшению отношений и усилению взаимосвязей с украинскими диаспорами в ЕС, США, Канаде, Австралии, Аргентине и других странах, поскольку облегчает получение гражданства Украины этническими украинцами за рубежом». Таких, по приблизительным оценкам, насчитывается не менее 5 млн человек. Законопроект также, по мнению депутатов, позволит активной части украинской диаспоры участвовать в политической жизни Украины, сохраняя при этом свое иностранное гражданство, «что для них является критическим».

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Принятие документа, как предполагается, поможет пролить свет на наличие двойного гражданства у представителей политического класса страны и сделает обнародование этого факта обязательным. «Доступ на высшие должности исполнительной власти лицам с иностранным гражданством будут закрыты», — подчеркнули члены «Слуги народа».

двойное гражданство
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