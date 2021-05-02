Crew Dragon отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Пилотируемый корабль Crew Dragon американкой компании SpaceX отделился от Международной космической станции (МКС) и начал возвращение на Землю. Трансляцию ведет Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космических пространств (NASA).

На борту корабля находятся четверо астронавтов — американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японец Соити Ногути. Экипаж миссии Crew-1 находился на МКС с ноября 2020 года.

Ожидается, что Crew Dragon приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды через 6,5 часа.

В конце апреля к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon с американскими астронавтами Шейном Кимброу и Меган Макартур, астронавтом Европейского космического агентства Тома Песке и японским астронавтом Акихико Хосидэ. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев.