Crew Dragon отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Пилотируемый корабль Crew Dragon американкой компании SpaceX отделился от Международной космической станции (МКС) и начал возвращение на Землю. Трансляцию ведет Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космических пространств (NASA).
На борту корабля находятся четверо астронавтов — американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японец Соити Ногути. Экипаж миссии Crew-1 находился на МКС с ноября 2020 года.
Ожидается, что Crew Dragon приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды через 6,5 часа.
В конце апреля к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon с американскими астронавтами Шейном Кимброу и Меган Макартур, астронавтом Европейского космического агентства Тома Песке и японским астронавтом Акихико Хосидэ. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев.
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