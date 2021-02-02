Минздрав готовит новый адаптивный карантин

Министерство здравоохранения в ближайшее время вынесет на заседание правительства проект постановления о введении в Украине адаптивного карантина, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

«Согласно нашей стратегии, мы хотим вернуться к адаптивному карантину. Мы провели расчеты и в ближайшем времени вынесем постановление на заседание Кабмина», — сказал он.

Министр сообщил, что по уровню заболеваемости в Украине нет ни одной административно-территориальной единицы, которая находилась бы в «красной» зоне.

Как сообщалось, в Украине с 8 по 24 января включительно действовали дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В настоящее время действуют ограничения по «оранжевой» зоне.