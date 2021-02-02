Uber покупает алкогольный онлайн-маркетплейс за $1 млрд

Компания Uber Technologies (разработчик одноименных приложений для вызова такси и доставки еды) объявила о приобретении алкогольного онлайн-маркетплейса Drizly за $1,1 млрд. Ожидается, что сделка закроется в первой половине 2021 года. Сделка на 90% будет оплачена акциями Uber, на 10% будет денежной.

После завершения сделки Drizly станет дочерней компанией Uber, а ее торговая площадка будет интегрирована с приложением Uber Eats. Компания также сохранит отдельное приложение Drizly, говорится в сообщении.

Основанная в 2012 году Drizly — крупнейший в Северной Америке алкогольный онлайн-маркетплейс с услугой доставки напитков. Компания сотрудничает с ретейлерами в 1400 городах.