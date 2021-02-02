Испания начала проект по переходу на 4-дневную рабочую неделю

Правительство Испании приняло национальный трехлетний экспериментальный проект четырехдневной рабочей недели, сообщает ABC. Компании, участвующие в эксперименте, не будут сокращать заработную плату работников. В то же время правительство выделило 50 миллионов евро для поддержки экономики и бизнеса на этот период.
«Это выигрышная стратегия для всех», — сказал лидер партии Más País Иньиго Еррегон. Он добавил, что сейчас, когда Испания должна восстанавливать экономику после кризиса Covid-19, наступил идеальный момент для перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Инициатива призвана увеличить производительность труда. Правительство надеется, что благодаря пилотному проекту компании увидят выгоду от сокращения рабочей недели, и в дальнейшем будут самостоятельно переходить на такой режим, но уже без поддержки со стороны государства.
Сегодня в мире уже несколько компаний по собственной инициативе перешли на четырехдневную рабочую неделю. В компании Microsoft Japan после внедрения новых правил производительность труда выросла на 40%. Кроме того, существенно уменьшились расходы на электроэнергию. Положительные результаты показала и компания Perpetual Guardian в Новой Зеландии. Вскоре руководство решило перейти на сокращенную рабочую неделю уже на постоянной основе.
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