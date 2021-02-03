Войти
Разумков считает ненужным референдум по вопросу Крыма и Донбасса
позиция
Разумков считает ненужным референдум по вопросу Крыма и Донбасса
Байден обсудит с республиканцами меры для борьбы с пандемией
инициатива
Байден обсудит с республиканцами меры для борьбы с пандемией

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Украина начнет прививки вакциной Pfizer

395
Украина начнет прививки вакциной Pfizer

Украина имеет четкий поэтапный план вакцинации населения от COVID-19, вакцинация начнется в феврале, и COVAX подтвердил поступление первых 117 тыс. доз вакцины Pfizer, заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

«Да, действительно, механизм COVAX подтвердил, что в Украину придет 117 тысяч доз вакцины м+РНК, то есть производителя Pfizer, которая разрешена Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных условиях. Позже Украина может еще дополнительно обращаться к COVAX и получать Pfizer, но это уже будет следующая поставка — в середине апреля», — сказал Ляшко в эфире телеканала «Прямой».

Он подтвердил, что вакцинация в Украине начнется с медиков, работающих непосредственно с больными COVID-19.

«Этих 117 тысяч доз вакцины мы приоритезировали так, как это предусматривает дорожная карта по вакцинации, и ими будут вакцинироваться медицинские работники. В первую очередь, это медицинские работники, а также другие работники учреждений здравоохранения, больниц, где лечат больных COVID. Следующий этап — это работники экстренной медицинской помощи, в первую очередь — это диспетчеры, а во вторую очередь — это бригады, которые выезжают на вызовы больных COVID», — рассказал главный санврач страны.

По словам Ляшко, вторую партию COVID-вакцин производителя AstraZeneca Украина ожидает до конца второго квартала.

«В дальнейшем мы ожидаем от 2,5 до почти 4 миллионов доз до конца второго квартала вакцины AstraZeneca, которая должна уже где-то на этой неделе получить также преквалификацию Всемирной организации здравоохранения. И ждем подписи министром здравоохранения договоров, которые уже проводит международная организация, и где они должны появиться, по поставке вакцины за бюджетные средства», — добавил санврач.

Читайте также: В Украине за сутки выздоровело от Covid-19 в три раза больше людей, чем заразилось

При этом он категорически отверг возможность поставки в Украину российской вакцины «Спутник V», даже в случае прохождении всех стадий испытаний и официальной регистрации в мире.

Кроме того Ляшко заявил, что сейчас у «власти нет ощущения, что нужно вводить новый локдаун» в связи с появлением в мире новых штаммов коронавируса, в частности, британского. «Будем надеяться, что наши прогнозы оправдаются», — сказал он, добавив, что правительство готовит постановление об адаптивном карантине в государстве.

Pfizer, Виктор Ляшко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 3 февраля 2021
Вторник, 2 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«Слуги» Зеленского в зеркале общественного мнения

Предыдущая власть кланялась США так, что горб на спине вырос – новая власть делает точно так же. Минские соглашения? Точно так же не выполняются. На Донбассе – ни войны, ни мира. С Порошенко никто не хотел общаться – и с Зеленским точно так же никто не желает договариваться.
Хади Заргари
Хади Заргари
третий секретарь Посольства Исламской Республики Иран в Украине

Наслідки Ісламської революції для зовнішньої політики Ірану

Аналіз та оцінка зовнішньої політики Ірану після Ісламської революції завжди були однією з тем, що приваблювали іноземних аналітиків та журналістів. Разом з тим, попри велику кількість проведених оцінок та опублікованих праць, (значною частиною на основі закордонного бачення), виникають певні непорозуміння щодо цієї теми.
Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Гонг! Победа нокаутом. Выносите «зеленых»

История с провалом голосования за Витренко как в капле воды отразила главные проблемы Зеленского, которые заключаются в том, что он умудрился совместить в себе все худшие черты и Ющенко, и Порошенко. Если помните, то народ под конец каденции воспринимал Ющенко как слабого президента, у которого был минимум влияния. А Порошенко упорно действовал в противофазе настроений общества.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016