Украина начнет прививки вакциной Pfizer

Украина имеет четкий поэтапный план вакцинации населения от COVID-19, вакцинация начнется в феврале, и COVAX подтвердил поступление первых 117 тыс. доз вакцины Pfizer, заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

«Да, действительно, механизм COVAX подтвердил, что в Украину придет 117 тысяч доз вакцины м+РНК, то есть производителя Pfizer, которая разрешена Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных условиях. Позже Украина может еще дополнительно обращаться к COVAX и получать Pfizer, но это уже будет следующая поставка — в середине апреля», — сказал Ляшко в эфире телеканала «Прямой».

Он подтвердил, что вакцинация в Украине начнется с медиков, работающих непосредственно с больными COVID-19.

«Этих 117 тысяч доз вакцины мы приоритезировали так, как это предусматривает дорожная карта по вакцинации, и ими будут вакцинироваться медицинские работники. В первую очередь, это медицинские работники, а также другие работники учреждений здравоохранения, больниц, где лечат больных COVID. Следующий этап — это работники экстренной медицинской помощи, в первую очередь — это диспетчеры, а во вторую очередь — это бригады, которые выезжают на вызовы больных COVID», — рассказал главный санврач страны.

По словам Ляшко, вторую партию COVID-вакцин производителя AstraZeneca Украина ожидает до конца второго квартала.

«В дальнейшем мы ожидаем от 2,5 до почти 4 миллионов доз до конца второго квартала вакцины AstraZeneca, которая должна уже где-то на этой неделе получить также преквалификацию Всемирной организации здравоохранения. И ждем подписи министром здравоохранения договоров, которые уже проводит международная организация, и где они должны появиться, по поставке вакцины за бюджетные средства», — добавил санврач.

При этом он категорически отверг возможность поставки в Украину российской вакцины «Спутник V», даже в случае прохождении всех стадий испытаний и официальной регистрации в мире.

Кроме того Ляшко заявил, что сейчас у «власти нет ощущения, что нужно вводить новый локдаун» в связи с появлением в мире новых штаммов коронавируса, в частности, британского. «Будем надеяться, что наши прогнозы оправдаются», — сказал он, добавив, что правительство готовит постановление об адаптивном карантине в государстве.