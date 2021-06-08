США тратят на ядерное оружие в разы больше, чем Россия и Китай

Страны, которые обладают ядерным оружием, в 2020 году потратили на этот вид вооружений $72,6 млрд. Такие данные приводит в своем докладе Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

Как отмечают авторы доклада, по сравнению с 2019 годом эта сумма увеличилась на $1,4 млрд. В перерасчете на минуты ядерные державы тратили $137 666 на этот вид вооружений.

По подсчетам ICAN, больше всех в развитие ядерного оружия вложили США — $37,4 млрд, что в 3,7 раза больше, чем Китай, который расположился на втором месте с $10,1 млрд.

Россия по этому показателю оказалась на третьей строчке, потратив за год $8 млрд (или $15 222 ежеминутно). Топ-5 стран по тратам на ядерное оружие замкнули Великобритания ($6,2 млрд) и Франция ($5,7 млрд).

Следом расположились Индия с $2,48 млрд, Израиль ($1,1 млрд) и Пакистан ($1 млрд). Наименьшую сумму в развитие ядерного оружия, согласно докладу, вложила КНДР, чьи расходы в 2020 году составили $667 млн.

Авторы доклада отмечают, что рост расходов на производство ядерного оружия в 2020 году, когда весь мир боролся с пандемией коронавируса COVID-19, объясняется исключительно деловыми интересами. По данным ICAN, около десятка компаний в вышеперечисленных странах получили новые и продлили существующие заказы на общую сумму $27,7 млрд на производство ядерного оружия.